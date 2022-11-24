ДТЭК заявил о возобновлении работы своих электростанций и электросетей

ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после атаки РФ на энергосистему, в ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры – больниц, водоканалов – во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что украинская энергосистема выстояла, а в ближайшие часы ситуация будет стабилизирована.

"Российские террористы никогда не достигнут своих целей – они не запугают нас и не заставят отказаться от своих принципов. Атаки на энергетическую инфраструктуру – это военное преступление, за которое будут отвечать все виновные. Все, учитывая так называемых российских "энергетиков", помогающих варварам выбирать цели атак. Украина выстояла, выдержит и победит. И никакие террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого не изменят. Мы будем со светом, а вы навсегда останетесь во тьме", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября российские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.