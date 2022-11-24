Электричество подано во все области Украины, — Офис Президента

По состоянию на 15:00 24 ноября электроснабжение возобновлено во всех регионах Украины, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"Первое что было подпитано – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей. При имеющихся мощностях в энергосистеме можем по несколько часов предоставлять э/э бытовым потребителям", — рассказал он.

ОП проводил совещания с руководителями ОГА, мэрами, Минэнергетики, Минэкономики, ГСЧС по текущей ситуации в энергосистеме Украины.

Тимошенко подчеркнул, что в регионах удалось развернуть 4 000 "Пунктів незламності". Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. В частности, с значительными трудностями столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.

Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября российские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

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