В Киеве возобновили водоснабжение

По состоянию на 14.00 во всех районах столицы Украины восстановлено водоснабжение, сообщил мэр Виталий Кличко.

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При этом он уточнил, что нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

"Пока у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек. Специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации", — отметил городской голова.

Напомним, из-за российских ракетных ударов по всему Киеву было приостановлено водоснабжение с вечера 23 ноября. Утром на следующий день водоснабжение было возобновлено только на левом берегу.

Кроме того, в столице применяли экстренные отключения электроэнергии. Утром 24 ноября 70% столицы оставались без электричества.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть э/э. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", - уточнял мэр.

Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Источник фото: ua.depositphotos.com