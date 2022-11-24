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В Киеве возобновили водоснабжение
По состоянию на 14.00 во всех районах столицы Украины восстановлено водоснабжение, сообщил мэр Виталий Кличко.
При этом он уточнил, что нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.
"Пока у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек. Специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации", — отметил городской голова.
Напомним, из-за российских ракетных ударов по всему Киеву было приостановлено водоснабжение с вечера 23 ноября. Утром на следующий день водоснабжение было возобновлено только на левом берегу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в столице применяли экстренные отключения электроэнергии. Утром 24 ноября 70% столицы оставались без электричества.
"Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть э/э. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", - уточнял мэр.
Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.
Источник фото: ua.depositphotos.com