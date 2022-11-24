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У Києві відновили водопостачання
Станом на 14:00 у всіх районах столиці України відновлене водопостачання, повідомив мер Віталій Кличко.
При цьому він уточнив, що потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність.
"Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок. Фахівці "Київводоканалу" роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — зазначив міський голова.
Нагадаємо, через російські ракетні удари по всьому Києву було призупинене водопостачання з вечора 23 листопада. Зранку наступного дня водопостачання відновили тільки на лівому березі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, в столиці застосовували екстрені відключення електроенергії. Зранку 24 листопада 70% столиці залишалися без електрики.
"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути е/е. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - уточнював мер.
Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.
Джерело фото: ua.depositphotos.com