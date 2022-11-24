Зеленський закликав Радбез ООН засудити Росію і підтримати українську формулу миру

Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 23 листопада виступив в режимі online на засіданні Ради Безпеки ООН, яку скликали через ракетні удари Росії. З-поміж іншого очільник держави запропонував ухвалити резолюцію про засудження енергетичного терору.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

"Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Побачимо, чи зможе хтось у світі разом із Росією сказати, що терор проти цивільних людей – це нібито добре", — сказав український лідер.

Україна запрошує місію експертів ООН на українські об'єкти критичної інфраструктури, які зазнали чи можуть зазнати ударів російськими ракетами. Це потрібно зробити для оцінки пошкоджень і руйнувань. Важливо, щоб представники інших держав констатували, що це були удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей.

Зеленський також закликав підтримати українську формулу миру, щоб не залишити терору можливості існувати. Президент знову закликав партнерів надати Україні сучасні та ефективні системи ППО й ПРО.

Крім того, президент розповів про наслідки терористичних атак Росії по об'єктам енергетики України і звернув увагу, що Росія давно намагається перетворити Радбез ООН на майданчик для риторики.

"Що вам зараз може сказати представник держави-терориста? Що від їхніх ракет не страждають мирні люди? Все очевидно. Все надто очевидно. І я закликаю вас до конкретних кроків на захист людяності й життя!", — підкреслив очільник держави.

Нагадаємо, що через російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада Україна пережила блекаут. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.