"Мінську-3 не буде": Зеленський на саміті G20 назвав умови для припинення війни

Президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо й на основі Статуту ООН і міжнародного права, а не "абияк", - зазначив він.

Президент наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю, Київ поважає правила.

"Якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськів – 3", які Росія порушить одразу ж після укладення. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути всіх вас, обманути світ і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними", - наголосив він.

Пропозиції України містять 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Але Росія перетворила ЗАЕС на радіаційну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті. РФ має вивести з території станції своїх бойовиків. Продовольча безпека. Зеленський вважає, що експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження та запропонував розширити експортну зернову ініціативу на інші українські порти, зокрема на порти у Миколаївській області.

Енергетична безпека. Президент наголосив на необхідності направити місію експертів ООН на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури для оцінки руйнувань і потреб у відновленні, а також з метою запобігання їх подальшому знищенню. Крім того, він пропонує ввести граничні ціни на російські енергоресурси.

Звільнення всіх полонених і депортованих. Зеленський запропонував звільнити всіх полонених за формулою "всіх на всіх".

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів.

Виведення російських військ і припинення бойових дій. Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України.

Справедливість.Росія залишає після себе катівні та масові поховання убитих людей. Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочинів Росії проти України і створити міжнародний механізм для відшкодування усіх збитків. Відшкодування має відбуватися за рахунок російських активів. Екоцид, потреба негайного захисту природи.Майже 200 тисяч гектарів забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені. Тому необхідно створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни.

Недопущення ескалації. Україна потребує дієвих гарантій безпеки, тому підготувала проект договору Kyiv Security Compact і вже запропонувала його партнерам. Зеленський наголосив, що головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact.

Фіксація закінчення війни.Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

Нагадаємо, 15-16 листопада на Балі в Індонезії проходить саміт G20.