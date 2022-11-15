"Минска-3 не будет": Зеленский на саммите G20 назвал условия для прекращения войны

Президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил предложения Украины, которые необходимо реализовать для скорейшего и справедливого окончания российской агрессии.

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"Я хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как попало", - отметил он.

Президент подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью, Киев уважает правила.

Если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Если же соответствующих действий для восстановления мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимыми", - подчеркнул он.

Предложения Украины содержат 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность. Никто не имеет права шантажировать мир радиационной катастрофой. Но Россия превратила ЗАЭС в радиационную бомбу, которая может взорваться в любой момент. РФ должна вывести с территории станции своих боевиков. Продовольственная безопасность. Зеленский считает, что экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления и предложил расширить экспортную зерновую инициативу на другие украинские порты, в частности, на порты в Николаевской области.

Энергетическая безопасность. Президент отметил необходимость направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Кроме того, он предлагает ввести предельные цены на российские энергоресурсы.

Освобождение всех пленных и депортированных. Зеленский предложил освободить всех пленников по формуле "всех на всех".

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в пределах резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов.

Выведение российских войск и прекращение боевых действий. Россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины.

Справедливость. Россия оставляет после себя массовые захоронения убитых людей. Мир должен признать специальный трибунал по преступлениям России против Украины и создать международный механизм для возмещения всех убытков. Возмещение должно производиться за счет российских активов. Экоцид, потребность немедленной защиты природы. Почти 200 тысяч гектаров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Десятки угольных шахт затоплены. Поэтому необходимо создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны.

Недопущение эскалации. Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, поэтому подготовила проект договора Kyiv Security Compact и уже предложила его партнерам. Зеленский подчеркнул, что главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact.

Фиксация окончания войны. Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

Напомним, 15-16 ноября на Бали в Индонезии проходит саммит G20.