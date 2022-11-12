Мировые лидеры отказались от совместного фото на саммите G20 из-за присутствия Лаврова

Мировые лидеры не будут участвовать в официальном общем фото во время встречи G20 на острове Бали в Индонезии на следующей неделе. Это связано с "массовым дискомфортом из-за присутствия России на саммите".

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Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что традиционно мировые лидеры собираются вместе для первой фотографии в начале саммитов. Во время этого развивается динамика мероприятия, представители стран приветствуют друг друга и разговаривают.

Однако в этот раз на саммите, организованном Индонезией, фотографий не будет, несмотря на то, что лично президент России Владимир Путин не будет присутствовать.

По информации издания, мир намерен бойкотировать российскую делегацию на саммите G20.

Как пишет The Guardian, на предыдущих саммитах Лавров устроил сцены, оставив встречу министров иностранных дел после того, как заявил своим коллегам, что вторжение России в Украину не является причиной глобального продовольственного кризиса и что санкции, направленные на изоляцию Москвы, равносильны объявлению войны.

Отметим, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии. Вместо него планируют отправить министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни другой представитель Украины не будут участвовать в саммите G20 в случае приезда туда российского лидера Владимира Путина.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский примет участие в саммите, но вероятнее всего в онлайн-формате.