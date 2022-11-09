Путін не поїде на саміт G20 – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Замість нього планують відправити міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Володимир Путін не буде присутній на саміті G20 наступного тижня, оскільки Кремль прагне захистити президента від потенційної напруженості на високому рівні через його вторгнення в Україну", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення Путіна дозволяє уникнути потенційної конфронтації з іншими світовими лідерами, у тому числі з президентом США Джо Байденом, який назвав російського президента "військовим злочинцем". Кремль також ризикував тим, що європейські лідери уникатимуть Путіна на саміті.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ні він, ні інший представник України не братиме участі у саміті G20 у разі приїзду туди російського лідера Володимира Путіна. Пізніше речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський візьме участь у саміті, але найімовірніше в онлайн-форматі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявили, що бойкотуватимуть засідання G20, якщо в них братиме участь Росія. А президент США Джозеф Байден попросив виключити Росію із G20.