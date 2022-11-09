Путин не поедет на саммит G20 – Bloomberg

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии. Вместо него планируют отправить министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники .

"Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на следующей неделе, поскольку Кремль стремится оградить президента от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за его вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Путина позволяет избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, который назвал российского президента "военным преступником". Кремль также рисковал тем, что европейские лидеры будут избегать Путина на саммите.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни другой представитель Украины не будут участвовать в саммите G20 в случае приезда туда российского лидера Владимира Путина. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский примет участие в саммите, но вероятнее всего в онлайн-формате.

Напомним, Соединенные Штаты Америки заявили, что будут бойкотировать заседание G20, если в них примет участие Россия. А президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.