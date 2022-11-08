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Зеленский примет участие в саммите G20
Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится на Бали в Индонезии, но, скорее всего, в онлайн-формате.
Об этом "Суспільному" рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Он уточнил, что президент будет точно участвовать, вероятнее всего, что это будет онлайн-формат.
“В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу”, - сказал Никифоров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября.
Ранее Зеленский заявил, что ни он, ни другой представитель Украины не будут участвовать в саммите G20 в случае приезда туда российского лидера Владимира Путина.
Также Соединенные Штаты Америки заявили, что будут бойкотировать заседание G20, если в них примет участие Россия. А президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.
Ранее СМИ сообщали, что Путин планирует посетить саммит G20, однако официально Кремль не давал ответ на вопрос о визите российского лидера на саммит. Его присутствие там до сих пор официально не подтверждено Кремлем.