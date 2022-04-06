США поставили условием своего участия в G20 отсутствие на заседаниях России

Соединенные Штаты Америки бойкотируют заседания "Большой двадцатки", если в них будет участвовать Россия. Об этом сообщил "Укринформ".

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Во время слушаний в Финансовом комитете Палаты представителей министр финансов Джанет Йелленз заявила, что президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.

"Мы не будем участвовать во встречах, если там будут россияне", – подчеркнула министр.

Эту позиция она донесла коллегам в Индонезии, которая сейчас председательствует в группе G20.

Министр также добавила, что США отказываются "вести бизнес как обычно" с Российской Федерацией в каких-либо финансовых структурах или и объединениях.

В ходе визита в Брюссель в марте 2022 года президент США Джо Байден уже заявлял, что страны G20 должны рассмотреть решение об исключении РФ из этой организации.

Напомним, американские власти 6 апреля внесли в санкционный список российские Сбербанк и Альфа-Банк, запретили инвестирование в Россию и ввели санкции против членов Совета безопасности РФ.

Власти США также объявили о введении санкций против дочерей президента России Владимира Путина, а также дочери и жены российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.