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США поставили условием своего участия в G20 отсутствие на заседаниях России
Соединенные Штаты Америки бойкотируют заседания "Большой двадцатки", если в них будет участвовать Россия. Об этом сообщил "Укринформ".
Во время слушаний в Финансовом комитете Палаты представителей министр финансов Джанет Йелленз заявила, что президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.
"Мы не будем участвовать во встречах, если там будут россияне", – подчеркнула министр.
Эту позиция она донесла коллегам в Индонезии, которая сейчас председательствует в группе G20.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Министр также добавила, что США отказываются "вести бизнес как обычно" с Российской Федерацией в каких-либо финансовых структурах или и объединениях.
В ходе визита в Брюссель в марте 2022 года президент США Джо Байден уже заявлял, что страны G20 должны рассмотреть решение об исключении РФ из этой организации.
Напомним, американские власти 6 апреля внесли в санкционный список российские Сбербанк и Альфа-Банк, запретили инвестирование в Россию и ввели санкции против членов Совета безопасности РФ.
Власти США также объявили о введении санкций против дочерей президента России Владимира Путина, а также дочери и жены российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.