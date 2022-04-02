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Канада планирует ввести новые санкции против РФ

Канада планирует ввести новые санкции против РФ
Фото: Pexels

Канада в скором времени собирается ввести новые ограничительные меры против Российской Федерации из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

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Об этом во время выступления в парламенте заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает "Укринформ".

“Мы будем и дальше оказывать максимальное давление на российский режим. Мы уже ввели строгие санкции и продолжаем посылать летальное оружие. Но мы понимаем, что необходимо делать больше, и именно поэтому на подходе новые санкции”, сообщила Жоли.

По ее словам, у Канады "одни из самых крепких отношений с Украиной среди всех государств мира".

"Мы солидарны с Украиной на фоне вторжения России", – подчеркнула глава канадского МИДа.

В агентстве отмечают, что сейчас санкции, которые Канада ввела против РФ из-за агрессии против Украины, распространяются более чем на тысячу физических и юридических лиц.

В частности, власти Канады запретили импортировать российские нефтепродукты.

В то же время Канада также решила помочь европейским странам, решившим отказаться от поставок энергоносителей из России.

В частности, страна на 5% увеличит экспорт нефти и газа, чтобы заменить на рынке продукцию из РФ.

Ранее США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада (страны G7) согласились с тем, что мир должен снизить зависимость от российского топлива (нефти и газа).

Напомним, лидеры "Большой семерки" договорились проводить ревизию санкций против Российской Федерации. При этом Запад может принять новые санкции против России в случае необходимости.

Автор:
Дмитрий Нарожный