Канада планує запровадити нові санкції проти РФ

Канада незабаром має намір запровадити нові обмежувальні заходи проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення в Україну.

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Про це під час виступу в парламенті заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає "Укрінформ".

“Ми й надалі чинитимемо максимальний тиск на російський режим. Ми вже запровадили суворі санкції та продовжуємо посилати летальну зброю. Але ми розуміємо, що потрібно робити більше і саме тому на підході нові санкції” , – повідомила Жолі.

За її словами, Канада "має одні з найміцніших відносин із Україною серед усіх держав світу".

"Ми солідарні з Україною на тлі вторгнення Росії", – наголосила глава канадського МЗС.

В агентстві зазначають, що зараз санкції, які Канада запровадила проти РФ через агресію проти України, поширюються на понад тисячу фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, влада Канади заборонила імпортувати російські нафтопродукти.

Канада також вирішила допомогти європейським країнам, які вирішили відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії.

Зокрема, країна на 5% збільшить експорт нафти та газу, щоб замінити на ринку продукцію із РФ.

Раніше США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада (країни G7) погодилися з тим, що світ має знизити залежність від російського палива (нафти та газу).

Нагадаємо, лідери "Великої сімки" домовилися проводити ревізію санкцій проти Російської Федерації. При цьому Захід може прийняти нові санкції проти Росії у разі потреби.