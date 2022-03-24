Лидеры G7 поддержали Украину и заявили о ревизии санкций против РФ

Лидеры "Большой семерки" призвали Кремль остановить военные действия и вывести войска с территории Украины. Об этом стало известно в ходе брифинга по итогам встречи.

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Встреча состоялась в Брюсселе по приглашению Германии, которая председательствует в "Большой семерке". Лидеры стран отметили "необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в свете неоправданной, неспровоцированной и незаконной агрессии России и войны, которую выбрал президент Путин против независимой и суверенной Украины".

Также говорится, что они "едины в решимости восстановить мир и стабильность и отстаивать международное право".

"Мы приветствуем расследования международными механизмами, в том числе прокурором Международного уголовного суда. Мы будем работать вместе, чтобы поддержать сбор доказательств военных преступлений. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлемы. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города", - говорится в заявлении.

Лидеры "Большой семерки" призвали РФ вывести военные силы и технику со всей территории Украины, а белорусские власти — избегать дальнейшей эскалации и воздерживаться от использования своих вооруженных сил против Украины.

"Мы не пожалеем усилий, чтобы привлечь к ответственности президента Путина, архитекторов и сторонников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, за их действия", — заявили в G7.

"G7 договорилась проводить ревизию санкций против России. Запад может принять новые санкции против России в случае необходимости", - сказал канцлер Германии Шольц.

Ранее США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада (страны G7) согласились с тем, что мир должен снизить зависимость от российского топлива (нефти и газа).

В соответствии с договоренностями членов G7 Европейский Союз также принял решение по отключению части российских банков от SWIFT и запретил сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.

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