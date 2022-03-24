Лідери G7 підтримали Україну та заявили про ревізію санкцій проти РФ

Лідери "Великої сімки" закликали Кремль зупинити військові дії та вивести війська з території України. Про це стало відомо під час брифінгу за підсумками зустрічі.

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Зустріч відбулася у Брюсселі на запрошення Німеччини, яка головує у "Великої сімці". Лідери країн відзначили "необхідність подальшого зміцнення співпраці у світлі невиправданої, неспровокованої та незаконної агресії Росії та війни, яку обрав президент Путін проти незалежної та суверенної України".

Також йдеться, що вони "єдині в рішучості відновити мир і стабільність та відстоювати міжнародне право".

"Ми вітаємо розслідування міжнародними механізмами, у тому числі прокурором Міжнародного кримінального суду. Ми працюватимемо разом, щоб підтримати збирання доказів військових злочинів. Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова у гуманітарному доступі з боку російських збройних сил неприйнятні. Російські сили повинні негайно забезпечити безпечні шляхи до інших районів України, а також доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших обложених міст", - йдеться у заяві.

Лідери "Великої сімки" закликали РФ вивести військові сили та техніку з усієї території України, а білоруська влада — уникати подальшої ескалації та утримуватися від використання своїх збройних сил проти України.

"Ми не пошкодуємо зусиль, щоб притягнути до відповідальності президента Путіна, архітекторів та прихильників цієї агресії, включаючи режим Лукашенка у Білорусі, за їхні дії", - заявили у G7.

"G7 домовилася проводити ревізію санкцій проти Росії. Захід може ухвалити нові санкції проти Росії у разі потреби", - сказав канцлер Німеччини Шольц.

Раніше США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада (країни G7) погодилися з тим, що світ має знизити залежність від російського палива (нафти та газу).

Відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз також ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT і заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ.

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