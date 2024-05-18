СБУ доводить, що росіяни не здатні захистити свої порти, - експерт про масовану атаку дронів

Служба Безпеки ще раз довела, що росіяни не здатні захистити свої порти. Про це свідчить велика кількість прильотів за одну ніч з 16-го на 17-те травня по російським військово-логістичним об’єктам, які розташовані в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт вважає, росіянам залишається тільки ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. «рф раніше заявляла про своє домінування у Чорному морі. Зараз у кремлі можуть про нього забути. Українські дрони раз за разом доводять, хто насправді домінує у битві за море», - акцентує Голобуцький.

Політолог підкреслює, що збільшується і перелік цілей дронів СБУ. «У Севастополі прилетіло по електропідстанції «Севастопольська», що призвело до відключень електроенергії. Втім, все ж таки НПЗ залишаються одним з ключових об’єктів, які атакують наші дрони. СБУ системно реалізує детально прораховану стратегію по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки. Так дрони вже вдруге за рік «завітали» на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після серії нових вибухів доведеться починати ремонт заново. Всього ж прильотів по російським НПЗ було зо два десятки!», - наголошує експерт.

«В морському протистоянні ще можна згадати про «зерновий коридор», який Україна собі забезпечує самостійно. Експорт через порти Одеської області повернувся на довоєнний рівень. І це знову ж таки заслуга дронів СБУ (як морських, так і повітряних), які є найкращими гарантами як «коридору», так і в цілому безпекової ситуації на Чорному морі», - резюмує Голобуцький.