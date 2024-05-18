СБУ доказывает, что россияне не способны защитить свои порты, - эксперт о массированной атаке дронов

Служба безопасности еще раз доказала, что россияне не способны защитить свои порты. Об этом свидетельствует большое количество прилетов за одну ночь с 16 на 17 мая по российским военно-логистическим объектам, которые расположены в Крыму и на российском побережье Черного моря. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает, что россиянам остается только прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. «РФ раньше заявляла о своем доминировании в Черном море. Сейчас в кремле могут о нем забыть. Украинские дроны то и дело доказывают, кто на самом деле доминирует в битве за море», - акцентирует Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что увеличивается и перечень целей дронов СБУ. «В Севастополе прилетело по электроподстанции «Севастопольская», что привело к отключениям электроэнергии. Впрочем, все же НПЗ остаются одним из ключевых объектов, атакующих наши дроны. СБУ системно реализует подробно просчитанную стратегию по разрушению ключевой отрасли страны-бензоколонки. Так дроны уже второй раз за год «посетили» Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. После серии новых взрывов придется начинать ремонт снова. Всего же прилетов по российским НПЗ было около двух десятков!», - отмечает эксперт.

«В морском противостоянии еще можно упомянуть о «зерновом коридоре», который Украина себе обеспечивает самостоятельно. Экспорт через порты Одесской области вернулся на довоенный уровень. И это опять же заслуга дронов СБУ (как морских, так и воздушных), которые являются лучшими гарантами как «коридора», так и в целом ситуации безопасности на Черном море», - резюмирует Голобуцкий.