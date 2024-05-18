Російський суд арештував активи UniCredit і Deutsche Bank

Російський суд зобов’язав арештувати активи, рахунки та майно італійського банку UniCredit, а також частки в двох дочірніх компаніях, в рамках позову щодо припиненого газового проекту.

Також арешт було накладено на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank та його дочірніх компаній у РФ, пишуть видання Reuters та DW.

Арешт активів UniCredit

За інформацією Reuters, рішення арбітражного суду Санкт-Петербурга поширюється на 462,7 мільйона євро ($503 мільйони) у цінних паперах, нерухомості та рахунках, що належать UniCredit, а також на 100% акцій UniCredit Leasing і UniCredit Garant, які є дочірніми компаніями UniCredit Bank.

Вказано, що активи російського підрозділу італійської групи, станом на кінець 2023 року становили 8,67 мільярда євро, порівняно з 10,16 мільярда роком раніше.

У заяві UniCredit йдеться, що конфіскація торкнулася лише частини активів російського підрозділу, а не всієї дочірньої компанії.

"Решту деталей ми зараз розглядаємо", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що після австрійського Raiffeisen Bank International UniCredit є найбільшим європейським кредитором у Росії та стикається з зростаючим тиском від Європейського центробанку, щоб скоротити свій бізнес у цій країні.

Наголошуючи на ризиках ведення бізнесу в Росії після запровадження санкцій Заходу через війну в Україні, UniCredit у своєму звіті за 2023 рік повідомила, що російська енергетична компанія подала позов до суду Санкт-Петербурга щодо претензій щодо гарантій на загальну суму 444 мільйони євро.

Арешт активів Deutsche Bank

Згідно з повідомленням DW, арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області за заявою "Русхімальянсу" наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank та його дочірніх компаній у РФ на суму 238,61 млн євро.

Видання пише, що Deutsche Bank був одним із поручителів за контрактом між "Русхімальянсом", турецькою Renaissance Heavy Industries та німецькою компанією Linde на будівництво заводу з переробки та зрідження газу в Усть-Лузі.

Після початку війни в Україні Linde вирішила призупинити свою діяльність у Росії, повідомивши "Русхімальянс" про зупинку робіт через європейські санкції, що забороняють постачання до РФ товарів подвійного призначення.

Через ці санкції німецькі банки також не змогли виконати свої поручительські зобов'язання перед "Русхімальянсом". У відповідь компанія подала позови проти Linde, а також банків Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank та Landesbank Baden-Wurttemberg. У грудні 2022 року арбітраж у Санкт-Петербурзі заарештував активи Linde в Росії на суму 35 мільярдів рублів.

Додамо, що за минулий рік західні банки, які залишились працювати в Росії, сплатили країні понад €800 млн податків. Це вчетверо більше, ніж у довоєнний 2021 рік. 7 європейських банків з активами в РФ, а саме Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP заявили про загальний прибуток у 2023 році, який становить понад €3 млрд.