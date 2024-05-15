США погрожують відключити Raiffeisen Bank від американської фінансової системи через бізнес у РФ

Австрійський Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк, який продовжує працювати в РФ, отримав лист від Міністерства фінансів США з попередженням, що фінустанові можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у країні-агресорі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело.

Зазначається, що лист за підписом заступника міністра Уоллі Адейемо надійшов до банку 6 травня, а вже через два дні Raiffeisen Bank повідомив про рішення вийти з сумнівної угоди про викуп частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.

Адейемо висловлював у листі стурбованість США цією угодою, але попередження не обмежувалося нею.

За словами джерел видання, занепокоєння Мінфіну США з приводу діяльності банку в Росії зберігаються.

Чиновник США указав, що розширення Raiffeisen суперечить обіцянкам, які банк давав Мінфіну США.

Адейемо попередив, що дії RBI збільшують ризик того, що Міністерству фінансів США доведеться вжити заходів до обмеження доступу банку до американської фінансової системи, враховуючи побоювання, що його діяльність ставить під загрозу національну безпеку.

Водночас представник Raiffeisen повідомив виданню, що банк відмовився від угоди зі Strabag, значно скоротив діяльність у Росії та вжив заходів для зниження санкційних ризиків.

"RBI продовжуватиме працювати над деконсолідацією своєї російської дочірньої компанії", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Як повідомив прессекретар Raiffeisen Bank International Крістоф Данц, наразі правління найбільшого західного банку, який продовжує працювати в РФ, вважає продаж російського “Райффайзен Банку” оптимальним варіантом деконсолідації.

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна продовжує закликати найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.