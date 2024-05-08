Raiffeisen Bank відмовився від угоди, пов'язаної з російським олігархом Дерипаскою

Австрійський Raiffeisen Bank International відмовився від планів на покупку замороженої частки російського бізнесмена Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag за 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що крах цієї угоди являє собою нову невдачу для найбільшого західного банку в Росії, який піддався значній критиці за свої зв'язки з Москвою.

Заява Raiffeisen про зміну планів пролунала на тлі того, що на банк відбувався тиск з боку Вашингтона з вимогою відмовитися від угоди.

"Під час недавніх переговорів з відповідними органами RBI не зміг отримати необхідні умови для продовження запропонованої угоди", - заявили у банку.

Критика угоди з Дерипаскою

План викупити акції Дерипаски розкритикувало Міністерство фінансів США, оскільки російський олігарх перебуває під санкціями. Це загострило б напруженість у відносинах між Вашингтоном і RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства із забезпечення дотримання санкцій OFAC, повідомили джерела Reuters.

Австрійська влада, побоюючись негативної реакції з боку США, також закликала RBI відмовитися від угоди, пов'язаної з Дерипаскою.

Інші австрійські офіційні особи приватно застерігали банк від угоди, вважаючи, що це може бути оголошено порушенням санкцій.

Нагадаємо, найбільший західний банк у Росії хотів придбати частку в будівельній групі Strabag, пов’язаній з Дерипаскою, за 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів США). Ця суперечлива угода поновила міжнародний тиск на австрійський банк.

Дерипаска заперечує будь-які поточні зв'язки зі Strabag і називає західні санкції проти нього помилковими та заснованими на хибній інформації. Проте, офіційні особи США запідозрили, що він виграє від продажу, повідомили джерела Reuters.

Strabag позбувся Дерипаски

Підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска передав свої акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag компанії-посереднику, що може бути першим кроком до угоди з австрійською банківською групою Raiffeisen Bank International у її намірах вивести з Росії прибутки.

Кіпрська фірма Rasperia Trading Limited, яка контролюється Дерипаскою, передала свою частку в Strabag компанії "Іліадіс".

Документи російської компанії показують, що "Іліадіс" була зареєстрована як компанія 12 липня 2023 року.

Однак база даних SPARK російських компаній інформаційного агентства "Інтерфакс" показує, що "Іліадіс" володіє інвестиційною компанією під назвою "Атмосфера", зареєстрованою 29 лютого 2024 року в Усть-Лабінську, місті в Краснодарському краї Росії, де Дерипаска провів більшу частину свого дитинства.

Наразі представник Raiffeisen Bank повідомив, що "придбання акцій Strabag залишається предметом перевірки відповідності фінустанови".

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Фото: ua.depositphotos.com