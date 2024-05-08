Raiffeisen Bank отказался от соглашения, связанного с российским олигархом Дерипаской

Австрийский Raiffeisen Bank International отказался от планов на покупку замороженной части российского бизнесмена Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag за 1,5 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что срывэтого соглашения представляет собой новую неудачу для крупнейшего западного банка в России, подвергшегося значительной критике за свои связи с Москвой.

Заявление Raiffeisen об изменении планов прозвучало на фоне того, что на банк оказывалось давление со стороны Вашингтона с требованием отказаться от сделки.

"В ходе недавних переговоров с соответствующими органами RBI не смог получить необходимые условия для продления предложенного соглашения", - заявили в банке.

Критика соглашения с Дерипаской

План выкупа акций Дерипаски раскритиковало Министерство финансов США, поскольку российский олигарх находится под санкциями. Это обострило бы напряженность в отношениях между Вашингтоном и RBI, уже находящийся под пристальным вниманием американского агентства по обеспечению соблюдения санкций OFAC, сообщили источники Reuters.

Австрийские власти, опасаясь негативной реакции со стороны США, также призвали RBI отказаться от соглашения, связанного с Дерипаской.

Другие австрийские официальные лица в частном порядке предостерегали банк от сделки, полагая, что это может быть объявлено нарушением санкций.

Напомним, крупнейший западный банк в России хотел приобрести долю в строительной группе Strabag, связанной с Дерипаской, за 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов США). Это противоречивое соглашение возобновило международное давление на австрийский банк.

Дерипаска отрицает какие-либо текущие связи со Strabag и называет западные санкции против него ошибочными и основанными на ложной информации. Однако официальные лица США заподозрили, что он выиграет от продажи, сообщили источники Reuters.

Strabag избавился от Дерипаски

Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска передал свои акции в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag компании-посреднику, что может стать первым шагом к соглашению с австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International в ее намерениях вывести из России доходы.

Кипрская фирма Rasperia Trading Limited, контролируемая Дерипаской, передала свою долю в Strabag компании "Илиадис".

Документы российской компании показывают, что "Илиадис" была зарегистрирована как компания 12 июля 2023 года.

Однако база данных SPARK российских компаний информационного агентства "Интерфакс" показывает, что "Илиадис" владеет инвестиционной компанией под названием "Атмосфера", зарегистрированной 29 февраля 2024 года в Усть-Лабинске, городе в Краснодарском крае России, где Дерипаска провел большую часть своего детства.

Представитель Raiffeisen Bank сообщил, что "приобретение акций Strabag остается предметом проверки соответствия финучреждения".

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладывались.

Как писали журналисты, за первые девять месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

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