США требуют от Raiffeisen Bank отказаться от сделки с Олегом Дерипаской

США давят на австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший работающий западный банк в России, чтобы тот отказался от планов покупки венской промышленной компании Strabag российского подсанкционного олигарха Олега Дерипаски за 1,5 миллиарда евро.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что вмешательство Вашингтона, скорее всего, сорвет одну из крупнейших сделок в России с начала войны в Украине и усилит давление на австрийский банк, обрабатывающий миллиарды евро международных платежей для россиян.

Raiffeisen планирует купить долю у венской строительной компании Strabag, связываемой с российским олигархом Олегом Дерипаской.

По словам источников издания, в последние недели высокопоставленные должностные лица Министерства финансов США подчеркнули свою обеспокоенность соглашением на встречах с банком и австрийскими властями. Там отметили, что Дерипаска находится под санкциями.

Представители правительства США, считающие, что Дерипаска выигрывает от продажи, потребовали от банка предоставить детали о лицах и компаниях, привлеченных к сделке.

Если Raiffeisen, несмотря на это, будет продвигать соглашение и будет доказано, что оно противоречит санкциям США, Вашингтон может наложить на банк штрафные ограничения.

Ввиду позиции США один собеседник издания утверждает, что австрийские власти не дадут зеленого света соглашению, а другой сказал, что банк сам готовится отказаться от сделки.

Представитель банка заявил, что он "тщательно проверил соответствие соглашения со Strabag всем применимым санкциям к его подписанию" и в течение последних недель "проинформировал все соответствующие органы власти, включая Министерство финансов США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами)".

Пресс-секретарь Дерипаски, комментируя информацию Reuters, указала на предварительные заявления, в которых она говорила, что олигарх не контролирует компанию, владеющую долей Strabag, и назвала западные санкции ошибочными и основывающимися на ложных обвинениях.

Спикер Европейской комиссии, которая контролирует санкции ЕС против олигархов, включая Дерипаску, заявила, что ей известно об этой транзакции, и она "обратилась за разъяснениями к австрийским властям, ответ которых еще не поступил".

Райффайзен Банк: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.

Источник фото: ua.depositphotos.com