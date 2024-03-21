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США требуют от Raiffeisen Bank отказаться от сделки с Олегом Дерипаской
США давят на австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший работающий западный банк в России, чтобы тот отказался от планов покупки венской промышленной компании Strabag российского подсанкционного олигарха Олега Дерипаски за 1,5 миллиарда евро.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что вмешательство Вашингтона, скорее всего, сорвет одну из крупнейших сделок в России с начала войны в Украине и усилит давление на австрийский банк, обрабатывающий миллиарды евро международных платежей для россиян.
Raiffeisen планирует купить долю у венской строительной компании Strabag, связываемой с российским олигархом Олегом Дерипаской.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам источников издания, в последние недели высокопоставленные должностные лица Министерства финансов США подчеркнули свою обеспокоенность соглашением на встречах с банком и австрийскими властями. Там отметили, что Дерипаска находится под санкциями.
Представители правительства США, считающие, что Дерипаска выигрывает от продажи, потребовали от банка предоставить детали о лицах и компаниях, привлеченных к сделке.
Если Raiffeisen, несмотря на это, будет продвигать соглашение и будет доказано, что оно противоречит санкциям США, Вашингтон может наложить на банк штрафные ограничения.
Ввиду позиции США один собеседник издания утверждает, что австрийские власти не дадут зеленого света соглашению, а другой сказал, что банк сам готовится отказаться от сделки.
Представитель банка заявил, что он "тщательно проверил соответствие соглашения со Strabag всем применимым санкциям к его подписанию" и в течение последних недель "проинформировал все соответствующие органы власти, включая Министерство финансов США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами)".
Пресс-секретарь Дерипаски, комментируя информацию Reuters, указала на предварительные заявления, в которых она говорила, что олигарх не контролирует компанию, владеющую долей Strabag, и назвала западные санкции ошибочными и основывающимися на ложных обвинениях.
Спикер Европейской комиссии, которая контролирует санкции ЕС против олигархов, включая Дерипаску, заявила, что ей известно об этой транзакции, и она "обратилась за разъяснениями к австрийским властям, ответ которых еще не поступил".
Райффайзен Банк: выход из России
Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.
В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.
По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.
Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.
В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.
Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.
Источник фото: ua.depositphotos.com