Австрия разблокировала санкции ЕС после уступки Украины касательно Raiffeisen, – Reuters

Австрия одобрила 12-й пакет санкций ЕС против России после того, как Украина убрала Raiffeisen Bank International из списка международных спонсоров войны. Об этом сообщает Reuters.

Вена добивалась удаления банка из перечня, усиливающего общественное давление на Raiffeisen, чтобы тот вышел из России. В финучреждении заявляли, что готовы сделать такой шаг, но этого еще не произошло.

Теперь на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции указано, что для Raiffeisen Bank International приостановлен статус спонсора войны "на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии".

Почему Райффайзен признан спонсором войны?

Raiffeisen Bank International попал в перечень международных спонсоров войны в марте 2023 года. Тогда в НАПК отмечали, что компания через свое российское представительство признает "Л/ДНР" и предоставляет кредитные каникулы и льготные кредиты оккупантам.

В третьем квартале 2022-го российский Raiffeisen Bank обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн евро. Это в четыре раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

На российскую "дочку" банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы. В 2022 году финучреждение перечислило в госбюджет РФ 559 млн евро, что равняется стоимости 95 ракет "Калибр".

Несколько дней назад о жалобах Австрии на внесение Raiffeisen Bank International в список сообщал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В свою очередь агентство APA со ссылкой на источники информировало, что Австрия захотела провести юридическую экспертизу 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Поэтому послы блока 12 декабря не смогли договориться о совместной позиции относительно потенциальных ограничений. Однако в итоге 15 декабря лидеры стран Евросоюза достигли согласия по пакету санкций.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

По состоянию на 17 декабря в перечень включено более 40 фирм. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.

На своем сайте НАПК пишет, что обозначение компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Из-за внесения компаний в список некоторые из них сталкиваются с корпоративным бойкотом. В июне Reuters сообщало, что часть фирм Северной Европы прекратила продажу продукции Mondelez, заявив, что такой шаг базируется на решении украинского НАПК.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там лишь формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Однако НАПК принимало и решения, не соответствующие этим принципам: еще до уступок по Raiffeisen статус спонсора войны приостановили для OTP Bank. Это сделали в надежде, что Венгрия разблокирует 500 млн евро военной помощи Украине от Европейского Союза.

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