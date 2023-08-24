НАПК внесло Philip Morris и еще одну табачную компанию в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило две ведущие международные табачные компании, а именно Philip Morris International и Japan Tobacco International, в список международных спонсоров конфликта. Они продолжают деятельность на территории Российской Федерации и поддерживают экономику страны-агрессора из-за уплаты значительных налогов в ее бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Philip Morris является американской компанией, которая продает свою продукцию более чем в 180 странах мира, самые известные марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next и HEETS - табачные стики для IQOS.

В Российской Федерации Philip Morris представлена двумя компаниями: АО "Филипп Моррис Ижора" в Ленинградской области и подразделением АО "Филипп Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре. Кроме этого, в РФ есть предприятие ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг", которое имеет филиалы примерно в ста городах страны.

Согласно сообщению, в 2019 году доля рынка торговых марок "Philip Morris International" в России составила 30,1%. Таким образом, компания выступает одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, из которого затем финансируется, в частности, российская армия.

РМ не только не планирует покидать российский рынок, но и реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу по производству табачных сток для IQOS на территории фабрики в Ленинградской области. Туда уже инвестировано более 14 млрд руб. При этом совокупный объем инвестиций Philip Morris в РФ превышает 2 млрд долларов.

Согласно финансовым отчетам российского подразделения Philip Morris, в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину выручка компании выросла на 8%, достигнув 140,3 млрд рублей. Чистая прибыль также увеличилась на 45% по сравнению с 2021 годом и составила 48,2 млрд рублей. Как следствие, компания уплатила более 136 млн долларов налога в бюджет страны-агрессора.

В НАПК отметили, что еще в начале полномасштабной войны компания Philip Morris выразила намерение продать свой российский бизнес с целью сохранения своей репутации. Однако все "усилия" по продаже российского бизнеса вроде бы были безуспешными, и в настоящее время корпорация остается одним из ведущих налогоплательщиков в российский бюджет.

Компания Japan Tobacco International (JTI), второй игрок на рынке табачных изделий в России с долей рынка примерно 34,9%. Она принадлежит к крупнейшим FMCG-компаниям в стране по объему продаж. В ее портфель на российском рынке входят международные бренды, такие как Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а также отечественные марки, такие как "Донский табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и другие.

Компания является ведущим производителем продуктов с пониженным риском, представленным устройством для нагрева табака Ploom и электронным испарителем капсульного типа Logic Compact. JTI выступает крупнейшим инвестором и ведущим налогоплательщиком в российской табачной индустрии.

За последние двадцать лет инвестиции JTI в российскую экономику превысили 4,6 млрд долларов США. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета РФ. Компания также отметила, что российский рынок принес около 2 миллиарда долларов США дохода JT Group в 2022 году, что составляет около 11% ее консолидированного дохода за 2022 год.

Несмотря на заявления представителей JTI, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговые мероприятия в России, компания продолжает производить и распространять свою продукцию на территории РФ.

Напомним, ранее НАПК внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны. Компании принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в том числе: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие.

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