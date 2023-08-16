Увидеть своими глазами. СЕО международных компаний, не прекративших работу в РФ, пригласили посетить Украину

Компании, попавшие в украинский перечень международных спонсоров войны, получили от Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) приглашение посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами, после чего обсудить выход бизнеса из РФ.

Об этом 16 августа сообщила пресс-служба НАПК.

СЭО таких международных компаний получили приглашение в письмах, где также отмечается, что НАПК открыто для диалога по стратегиям компаний по перечню спонсоров войны по выходу из России.

Ожидается, что компании смогут сделать публичные заявления по поводу осуждения российской агрессии против Украины, принять корпоративные решения по деловой активности в РФ. Это, среди прочего, может быть сокращение деятельности или выход из рынка.

Выход бизнеса из страны-агрессора – один из принципов ООН

В НАПК напомнили CEO компаний, попавших в украинский перечень международных спонсоров войны, что подобная инициатива полностью отвечает руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и правам человека, которым должны соблюдаться ответственные предприятия.

Принцип №18 говорит о том, что для того, чтобы оценить риски для прав человека, бизнес-предприятия должны, в частности, участвовать в содержательных консультациях с потенциально пострадавшими группами и другими заинтересованными сторонами.

"Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что именно идут налоги, которые он платит государству-террористу. Именно поэтому мы приглашаем руководство компаний по перечню спонсоров войны в Украине. Мы готовы продемонстрировать ужас, который принесла Россия на нашу землю и продолжает это делать", - объяснил глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, ранее благодаря находящемуся в перечне инструменту НАПК компания Mondelez International столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. В этой связи фирма попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы "защитить свой бизнес".