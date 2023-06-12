Скандинавские компании устроили бойкот производителю Milka: решению поспособствовал украинский список спонсоров войны

Компания Mondelez International столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. В связи с этим фирма попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы защитить свой бизнес. Об этом пишет Reuters.

Среди тех, кто в последние дни объявил о прекращении продаж продукции Mondelez, были авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, Норвежская футбольная ассоциация и другие.

Компании Северной Европы заявили, что такой шаг базируется на решении украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое внесло Mondelez в перечень международных спонсоров войны.

В свою очередь Coop Norge, второй по величине продуктовый ритейлер в Норвегии, заявил, что будет обращаться за советом к норвежскому правительству, прежде чем принимать какие-либо решения.

Mondelez приветствовала этот шаг и объявила о желании встретиться с соответствующими министерствами, чтобы объяснить свою позицию. При этом компания добавила, что не продает товары российского производства в Норвегии.

Фирма, производящая шоколад Milka, печенье Oreo, бисквиты "Медвежонок Барни" и другую продукцию, имеет значительное присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou.

Mondelez считает, что официальная политика должна основываться на формальных санкциях, введенных западными и другими странами, а любые руководящие принципы должны иметь одинаковое применение к компаниям.

Производитель Oreo заявил, что сохраняет ограниченную деятельность в России, прекращая инвестиции и рекламу, и осудил войну.

"Mondelez International придерживается всех политических решений и санкций и будет продолжать рассматривать необходимые корректировки сделок, чтобы обеспечить полное соответствие", – добавили в фирме.

Напомним, что Mondelez International попала в украинский список спонсоров войны в конце мая. По данным НАПК, в 2022 году прибыль российского филиала компании составила 339 млн долларов (+303% в год), а выручка – более 1 млрд долларов (+38% в год). При этом бюджет страны-агрессора был пополнен более чем на 61 млн долларов налогов.

Источник фото: ua.depositphotos.com