Скандинавські компанії влаштували бойкот виробнику Milka: рішенню посприяв український список спонсорів війни

Компанія Mondelez International зіткнулася корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. У звʼязку з цим фірма попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб захистити свій бізнес. Про це пише Reuters.

Серед тих, хто останніми днями оголосив про припинення продажу продукції Mondelez, були авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, Норвезька футбольна асоціація та інші.

Компанії Північної Європи заявили, що такий крок базується на рішенні українського Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке внесло Mondelez до переліку міжнародних спонсорів війни.

Своєю чергою Coop Norge, другий за величиною продуктовий ритейлер у Норвегії, заявив, що звертатиметься за порадою до норвезького уряду, перш ніж ухвалювати будь-які рішення.

Mondelez привітала цей крок й оголосила про бажання зустрітися з відповідними міністерствами, щоб пояснити свою позицію. При цьому компанія додала, що не продає товари російського виробництва в Норвегії.

Фірма, яка виробляє шоколад Milka, печиво Oreo, бісквіти "Ведмедик Барні" й іншу продукцію, має значну присутність у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.

У Mondelez вважають, що офіційна політика має ґрунтуватися на формальних санкціях, запроваджених західними та іншими країнами, а будь-які керівні принципи повинні мати однакове застосування до компаній.

Виробник Oreo заявив, що зберігає обмежену діяльність у Росії, припиняючи інвестиції та рекламу, і засудив війну.

"Mondelez International дотримується всіх політичних рішень і санкцій і продовжуватиме розглядати необхідні коригування операцій, щоб забезпечити повну відповідність", – додали в фірмі.

Нагадаємо, що Mondelez International потрапила до українського переліку спонсорів війни наприкінці травня. За даними НАЗК, у 2022 році прибуток російського філіалу компанії склав 339 млн доларів (+303% за рік), а виручка – понад 1 млрд доларів (+38% за рік). При цьому бюджет країни-агресорки було поповнено на понад 61 млн доларів податків.

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