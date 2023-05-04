Кредитує терористів: OTP Bank потрапив у спонсори війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та визнання так званих Донецької та Луганської “народних республік”.

Про це повідомило НАЗК.

OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більше ніж в 1850 населених пунктах держави-терориста.

Банк займає 2 місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів в пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку 15,3%, а також займає восьме місце в Росії на ринку кредитних карт.

Російський ОТП Банк залишається одним з провідних банків на російському ринку фінпослуг навіть після вторгнення РФ в Україну й отримав у 2020 році 113 млн рублів прибутку та сплатив до бюджету країни-агресора близько 190 млн рублів лише податку на прибуток.

Росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками. При цьому банки посилаються на закон РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані Донецьку та Луганську "народні республіки". Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму.

ОТП Банк становить основу міжнародної фінансової OTP Group, яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи згідно з даними Будапештської фондової біржі. OTP Bank має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

Раніше НАЗК внесло провідну компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited, до переліку міжнародних спонсорів війни. Зазначається, що Peninsula Petroleum, яка працює як глобальний постачальник бункерного палива, доставляє паливо для суден, які транспортують російську нафту.