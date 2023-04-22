Україна внесла ірландську Peninsula Petroleum до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що Peninsula Petroleum, яка працює як глобальний постачальник бункерного палива, доставляє паливо для суден, які транспортують російську нафту.

"Незважаючи на те, що кілька компаній, які постачають бункерне паливо, припинили співпрацю з компаніями країни-агресора, Peninsula Petroleum усвідомлено продовжує постачати паливо танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ", - йдеться в повідомленні.

Це дозволяє компанії встановлювати вищі ціни при продажах палива танкерам, що транспортують російську нафту. Огляд даних AIS (система ідентифікації суден) в цьому районі показує, що Peninsula Petroleum щотижня постачає велику кількість палива танкерам, які прямують до або з держави-терориста.

При цьому компанія заявляє, що санкції ніколи не мали на меті повністю відрізати російську нафту від світового ринку, оскільки це підвищить ціни на нафту.

Нагадаємо, вперше в сучасній історії Чехія відмовилася від поставок російського газу. У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з Росії. Із загального обсягу 1,71 млрд кубометрів імпортованого газу 100 відсотків пройшло через Німеччину. Протягом цього періоду газ не надходив через Словаччину, це єдиний напрямок, з якого можливі трубопровідні поставки блакитного палива з Росії до Чехії.