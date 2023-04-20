Сейм Литви запровадив санкції проти росіян і білорусів

Сейм Литви подолав вето президента Гітанаса Науседи, яке очільник країни наклав на закон про обмежувальні заходи щодо громадян Росії та Білорусі.

За скасування президентського вето проголосували 99 депутатів, сім виступили проти, двоє утрималися.

Закон про санкції щодо росіян та білорусів посилює порядок видачі росіянам та білорусам дозволів на постійне чи тимчасове проживання у Литві, порядок видачі їм віз, запроваджує заборону пересування громадян Росії через зовнішній кордон Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня президент Литви наклав вето на ухвалений раніше Сеймом закон щодо запровадження санкцій на росіян і білорусів, аргументуючи це тим, що депутатам потрібно дотримуватися єдиної позиції та зрівняти обмеження, які застосовуються як до росіян, так і до білорусів. Загалом, в ухваленому литовським парламентом законі сім обмежень, чотири з яких застосовуються до громадян обох країн, а три - лише до громадян РФ.

Також у квітні Сейм Литви ухвалив заборону на купівлю нерухомого майна на своїй території для громадян Росії, пояснюючи таке рішення ризиком для національної безпеки.

Винятки торкнуться лише росіян, які мають постійну посвідку на проживання або купують нерухомість у країні в порядку спадкування.

У квітні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 41 млн євро.

"Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", – зауважив Анушаускас.

Раніше Литовський уряд схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.

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