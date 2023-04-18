У Литві дозволять українським юристам працювати за фахом

Литовське Міністерство юстиції планує надати можливість юристам третіх країн з професійними званнями надавати юридичні послуги в Литві та користуватися гарантіями адвокатської діяльності.

"Необхідність створення умов для діяльності в Литві юристів з третіх країн було визначено зв'язком з українською адвокатською спільнотою, яка переїхала до Литви через війну, яка триває в Україні, і яка виявила сильне бажання не лише не втрачати свої професійні компетенції, а й також допомогти іншим громадянам України, які втекли від війни", - повідомляє LRT.

Проєкт, запропонований міністерством, передбачає, що адвокати зможуть розпочати свою діяльність тільки після того, як будуть зареєстровані у списку юристів третіх країн, які мають право надавати послуги в країні. Вони зможуть надавати тільки ті послуги, які пов'язані з національним або міжнародним публічним правом країни, в якій особі було присвоєно професійне звання, і надавати послуги в процесах тільки разом з адвокатом, внесеним до списку литовських практикуючих адвокатів.

Зазначається, що юристи з третіх країн також повинні будуть вказати професійну організацію, до якої вони належать, або первісне професійне ім'я адвоката таким чином, щоб це ім'я можна було відрізнити від імені литовського адвоката.

Ці зміни пропонуються в ініційованому міністерством проєкті поправок до Закону про адвокатуру, положення якого наразі узгоджуються з Адвокатською колегією Литви та іншими установами. Після узгодження істотних умов проєкт буде представлено уряду для винесення на розгляд Сейму.

Згідно з пропозиціями міністерства, до списку юристів із третіх країн не можуть бути занесені юристи з держав, які вчиняють збройну агресію або геноцид проти інших держав, злочини проти людяності або воєнні злочини. Також вони не можуть бути з країн, з якими Литва припинила або обмежила дипломатичні відносини.

Юристи з країн, які не перешкоджають відмиванню грошей або фінансуванню тероризму, або якщо на них поширюються литовські або міжнародні санкції, ембарго чи інші заходи, також не зможуть бути включені до списку.

Нагадаємо, Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який перебував з візитом в Україні і побував у Харкові, анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 41 млн євро.