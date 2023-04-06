Литва готує новий пакет військової допомоги для України на 41 млн євро

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який приїхав з візитом до України і побував у Харкові, анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 41 млн євро.

Про це він повідомив у Twitter.

Міністр зазначив, що вартість нового литовського пакета військової підтримки України сягне близько 41 млн євро.

"Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", – зауважив Анушаускас.

Литовський міністр відвідав Харків разом з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Я був радий приймати мого відважного друга та колегу Арвідаса Анушаускаса у Харкові та його передмістях. Наше друге за величиною місто живе лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під вогнем. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир і відбудуємо наші міста!" – зазначив Резніков.

Зазначимо, Литовський уряд схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.