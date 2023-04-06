Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины на 41 млн евро

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, приехавший с визитом в Украину и побывавший в Харькове, анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 41 млн евро.

Об этом он сообщил в Twitter.

Министр отметил, что стоимость нового литовского пакета военной поддержки Украины составит около 41 млн евро.

"Он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений, взносов в международные фонды", – отметил Анушаускас.

Литовский министр посетил Харьков вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Я был рад принимать моего отважного друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса в Харькове и его пригородах. Наш второй по величине город живет всего в 40 км от границы с террористическим государством. Живет под огнем. С такими друзьями, как Литва, мы восстановим мир и отстроим наши города!" – отметил Резников.

Отметим, Литовское правительство одобрило присоединение страны к участию в запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов США.