Литва приєднається до програми МВФ по допомозі Україні

Литовський уряд у середу схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярдів доларів США.

Для цього у МВФ потрібно падати заяву, яка підтверджує надання фінансових гарантій фонду, пише литовське видання LRT з посиланням на Мінфін країни.

Цю політичну заяву, яка підтверджує готовність країн продовжувати підтримувати Україну окрім Литви зробили країни G7 та Іспанія. Австрія, Бельгія, Польща та Нідерланди ще обмірковують це питання.

"Литва послідовно підтримує Україну в різних міжнародних форматах. Фінансові гарантії, які дозволять затвердити широкомасштабну програму МВФ для України вже найближчим часом, є ще одним виявом потужної підтримки західних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Програма Фонду доповнить інші заходи фінансової підтримки України, які запроваджують ЄС та західні партнери. Вона спрямована на зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності України, а також на впровадження довгострокових структурних реформ.

У Міжнародному валютному фонді завершують роботу над чотирирічною програмою кредитування України, загальною сумоюу 15,6 млрд доларів і незабаром оголосять про неї. Очікується, що виконавча рада МВФ затвердить 48-місячну програму в п'ятницю.