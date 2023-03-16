У МВФ готують чотирирічну кредитну програму для України на $15,6 млрд

У Міжнародному валютному фонді завершують роботу над чотирирічною програмою кредитування України, загальною сумоюу 15,6 млрд доларів і незабаром оголосять про неї.

Союзники України чинять на МВФ серйозний тиск, щоб сформувати більш комплексний пакет допомоги, повідомляє Financial Times.

МВФ підтвердив, що політичні дискусії з українською владою відбулися у Варшаві, Польща, між 8 і 15 березня.

"Обговорення між співробітниками МВФ і українською владою були продуктивними, і було досягнуто дуже значного прогресу в узгодженні низки стратегій, які могли б стати основою програми, що підтримується фондом. Грунтуючись на цьому прогресі, співробітники та влада очікують завершити обговорення найближчими днями", – сказав Ваграм Степанян, постійний представник фонду в Україні.

Видання зазначає, що Україні загрожує дефіцит у розмірі 38 мільярдів доларів, оскільки країна економічно зруйнована війною. У Світовому банку підрахували, що більше половини енергетичної інфраструктури було знищено російськими атаками, а це значно посилює тиск на економіку.

"Хоча МВФ може надати лише від 4 до 5 мільярдів доларів цього року, програма закріпить політику уряду, продемонструє широку підтримку України і, таким чином, допоможе забезпечити достатнє фінансування від інших партнерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року відношення державного боргу України до ВВП склало 84,4%. В МВФ та НБУ прогнозують, що у середньостроковій перспективі це співвідношення не вийде за рамки 100%.