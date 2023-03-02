За 2022 рік держборг України не перевищив 100% ВВП, але різко зріс на початку 2023-го: в чому причина

За підсумками 2022 року відношення державного боргу України до ВВП склало 84,4%. В МВФ та НБУ прогнозують, що у середньостроковій перспективі це співвідношення не вийде за рамки 100%.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це 2 березня повідомив голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму Telegram-каналі.

Станом на 31 січня державний та гарантований державою борг становив 4 258 млрд грн або $116,4 млрд у валютному еквіваленті. За останній звітній місяць показник зріс на 4,6% — на 185 млрд грн або на $5,1 млрд.

"Головна причина зростання заборгованості – залучення першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС. 5/6 зростання держборгу у січні приходиться на збільшення зовнішньої заборгованості", — пояснив Гетманцев, запевняючи, що ситуація з держборгом є контрольованою.

За перші два місяці 2023 року на обслуговування державного боргу спрямували 12,6 млрд грн., що становить 100% від плану та на 60% менше аналогічного періоду минулого року. Частка видатків на обслуговування держборгу у видатках загального фонду держбюджету за цей період стиснулась до 3,1% (6,5% за підсумками 2022 року).

"Увесь приріст держборгу у валюті зараз припадає на офіційне пільгове кредитування строком до 35 років, відстрочкою платежів до 10 років, низькими ставками або взагалі можливістю не сплачувати відсотки як у випадку цьогорічного "макрофіну" від ЄС. Тому валютні ризики наразі є стриманими. Пожвавлення внутрішнього боргового ринку покращуватиме валютну структуру державного боргу", — резюмував Гетманцев.

У 2023 році Україна заплате за державним боргом (за чинними на початок року угодами) становитимуть 658,4 млрд грн ($18 млрд за нинішнім курсом), але за зовнішнім боргом – всього 122,4 млрд грн ($3,3 млрд).

Із загальної суми виплат за зовнішнім боргом 28,2 млрд грн припадає на обслуговування і 94,2 млрд грн – на погашення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com