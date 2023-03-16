В МВФ готовят четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $15,6 млрд

В Международном валютном фонде завершают работу над четырехлетней программой кредитования Украины, общей суммой в 15,6 млрд долларов и вскоре объявят о ней.

Союзники Украины оказывают на МВФ серьезное давление, чтобы сформировать более комплексный пакет помощи, сообщает Financial Times.

МВФ подтвердил, что политические дискуссии с украинскими властями состоялись в Варшаве, Польша, между 8 и 15 марта.

"Обсуждения между сотрудниками МВФ и украинскими властями были продуктивными, и был достигнут очень значительный прогресс в согласовании ряда стратегий, которые могли бы стать основой программы, поддерживаемой фондом. Основываясь на этом прогрессе, сотрудники и власть ожидают завершить обсуждение в ближайшие дни", – сказал Ваграм Степанян, постоянный представитель фонда в Украине.

Издание отмечает, что Украине грозит дефицит в 38 миллиардов долларов, поскольку страна экономически разрушена войной. Во Всемирном банке подсчитали, что более половины энергетической инфраструктуры были уничтожены российскими атаками, что значительно усиливает давление на экономику.

"Хотя МВФ может предоставить всего от 4 до 5 миллиардов долларов в этом году, программа закрепит политику правительства, продемонстрирует широкую поддержку Украины и, таким образом, поможет обеспечить достаточное финансирование от других партнеров", - говорится в сообщении.

Напомним, по итогам 2022 года отношение государственного долга Украины к ВВП составило 84,4%. В МВФ и НБУ прогнозируют, что в среднесрочной перспективе это соотношение не выйдет за рамки 100%.