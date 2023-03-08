В МВФ начали дискуссии с Украиной по поводу новой программы

8 марта в Варшаве миссия Международного валютного фонда начала дискуссии с представителями украинской власти по поводу новой потенциальной программы.

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Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Ваграма Степаняна.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы, которая будет поддерживаться МВФ", - говорится в заявлении.

Подготовка к работе миссии проводилась онлайн, а сама миссия будет работать в смешанном формате. Планируются как офлайн так и онлайн встречи. В состав команды Украины войдут представители Национального банка, Министерства финансов Украины и других ведомств.

Как сообщили в НБУ, в основу общей концепции программы, которая будет обсуждаться во время работы миссии, заложено продолжение курса Украины на евроинтеграцию, в частности, приведение национального законодательства Украины к стандартам и нормам ЕС.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что украинская сторона будет пытаться достичь соглашения с миссией МВФ в течение марта.

"Опыт прохождения Мониторинговой программы подтвердил способность Украины выполнять взятые на себя обязательства и готовность воплощать реформы, несмотря на продолжение полномасштабной войны. Мы настроены на продуктивную дискуссию и поиск совместных решений", – заявил он.

В НБУ рассчитывают, что Программа расширенного финансирования будет четко структурирована на два этапа – военный и послевоенный – и продлится четыре года.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Совете директоров МВФ есть "определенные противоречия", поскольку не все из 180 стран-членов поддерживают Украину, но наши дипломаты активно работают над этим вопросом.

Напомним, 20 февраля директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время визита в Киев обсудила с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем начало новой многолетней программы более чем на 15 млрд долларов.