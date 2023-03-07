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Шмыгаль обсудил с МВФ начало переговоров о новой программе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером. Об этом сообщил сам глава правительства.
По его словам, в ходе разговора речь шла о начале переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.
"Новая программа МВФ будет способствовать быстрому восстановлению и инвестициям", – добавил Шмыгаль.
Напомним, 20 февраля директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева приехала в Киев с официальным визитом, во время которого встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также она провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Глава украинского правительства сообщил, что во время переговоров речь шла о новой многолетней программе более чем на 15 млрд долларов. Тогда Шмыгаль отметил, что программа будет касаться немедленной финансовой помощи и поддержки структурных реформ.
Позже министр финансов Сергей Марченко рассказал, что с 8 по 15 марта в Варшаве будут работать миссия МВФ и представители Украины. Они будут обсуждать параметры потенциальной программы кредитования.