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Украина может получить $15 млрд от МВФ: Шмыгаль рассказал о двух основных частях программы
Во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой 20 февраля в Киеве стороны обсудили начало новой многолетней обширной программы в объеме более 15 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению", - заявил премьер.
Вместе с министром экономики Юлией Свириденко и министром финансов Сергее Марченко стороны обсудили механизмы финансовой поддержки Украины. В частности, затронули следующие темы:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- программы поддержки малого и среднего бизнеса;
- введение механизма страхования инвестиций от военных рисков.
Напомним, недавно сотрудники МВФ по итогам работы своей миссии пришли к выводу, что полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. Достижение Кабмина в этом направлении кредитор оценил положительно.
Ранее, в декабре 2022 года, Совет исполнительных директоров МВФ одобрил Мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МПЗР) для Украины. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.
Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщал, что если Мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB) будет успешно пройдена, то в марте 2023 года может смениться обширной программой с финансированием.