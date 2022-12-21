МВФ может в марте одобрить новую программу для Украины, – заместитель директора фонда Рашкован

Если мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB) будет успешно пройдена, то в марте 2023 года может измениться обширная программа с финансированием.

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Об этом 21 декабря сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает информационное агентство "Интерфакс".

Новая программа должна стать частью процесса реконструкции и будет помогать построить "макрофреймворк" для других доноров. PMB содержит условия, которые, по словам Рашкована, должны продемонстрировать другим донорам и партнерам, что Украина способна даже во время войны вводить изменения в своей политике.

"Уровень неопределенности очень высок, но программа на четыре месяца, во время них мы должны показать, что Украина способна реализовывать сложные программы", – отметил Рашкован.

Он отметил, что МВФ не является банком развития, но "работает над созданием макрорамки, в которой можно что-либо планировать".

Напомним, Совет исполнительных директоров МВФ одобрил Мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МПЗР) для Украины 20 декабря. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

В то же время Украина намерена как можно быстрее перейти к новой программе сотрудничества с МВФ, которая должна начаться в следующем году.

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