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МВФ может в марте одобрить новую программу для Украины, – заместитель директора фонда Рашкован
Если мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB) будет успешно пройдена, то в марте 2023 года может измениться обширная программа с финансированием.
Об этом 21 декабря сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает информационное агентство "Интерфакс".
Новая программа должна стать частью процесса реконструкции и будет помогать построить "макрофреймворк" для других доноров. PMB содержит условия, которые, по словам Рашкована, должны продемонстрировать другим донорам и партнерам, что Украина способна даже во время войны вводить изменения в своей политике.
"Уровень неопределенности очень высок, но программа на четыре месяца, во время них мы должны показать, что Украина способна реализовывать сложные программы", – отметил Рашкован.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он отметил, что МВФ не является банком развития, но "работает над созданием макрорамки, в которой можно что-либо планировать".
Напомним, Совет исполнительных директоров МВФ одобрил Мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МПЗР) для Украины 20 декабря. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.
В то же время Украина намерена как можно быстрее перейти к новой программе сотрудничества с МВФ, которая должна начаться в следующем году.
Источник фото: ua.depositphotos.com