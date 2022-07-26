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Украина планирует получить дополнительный кредит от МВФ в размере $15-20 млрд, — НБУ
Киев планирует заключить новое соглашение с Международным валютным фондом по предоставлению Украине нового кредита в размере 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года. Деньги нужны для укрепления пострадавшей от войны экономики.
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает Reuters.
Известно, что украинская сторона уже подала соответствующий запрос в МВФ и сейчас ведет консультации с фондом по новому финансированию. Шевченко надеется, что Украина получит деньги в рамках программы stand-by или по механизму расширенного финансирования (EFF).
По словам главы НБУ, новая кредитная программа может помочь Украине приблизить показатели экономики к довоенным. Речь идет о курсе валют, отсутствии ограничений на межбанке, уменьшении неработающих кредитов в банковском секторе и сбалансированной фискальной политике.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Последним кредитом МВФ Украине была экстренная финансовая поддержка в размере 1,4 миллиарда долларов, согласованная в марте, что эквивалентно 50% квоты страны в фонде.
В это же время Киев ведет переговоры со своими международными частными кредиторами по отсрочке выплат по внешнему долгу. Украина планирует сделать первый шаг по реструктуризации своего внешнего долга, поскольку бюджет в условиях войны имеет крайне ограниченные источники финансирования, часть из которого идет на обслуживание госдолга.
Поступить так же правительство предложило некоторым госкомпаниям. Однако, например, НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не смог выплатить кредиторам долги по облигациям, что означает дефолт компании.