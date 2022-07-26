Украина планирует получить дополнительный кредит от МВФ в размере $15-20 млрд, — НБУ

Киев планирует заключить новое соглашение с Международным валютным фондом по предоставлению Украине нового кредита в размере 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года. Деньги нужны для укрепления пострадавшей от войны экономики.

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Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает Reuters.

Известно, что украинская сторона уже подала соответствующий запрос в МВФ и сейчас ведет консультации с фондом по новому финансированию. Шевченко надеется, что Украина получит деньги в рамках программы stand-by или по механизму расширенного финансирования (EFF).

По словам главы НБУ, новая кредитная программа может помочь Украине приблизить показатели экономики к довоенным. Речь идет о курсе валют, отсутствии ограничений на межбанке, уменьшении неработающих кредитов в банковском секторе и сбалансированной фискальной политике.

Последним кредитом МВФ Украине была экстренная финансовая поддержка в размере 1,4 миллиарда долларов, согласованная в марте, что эквивалентно 50% квоты страны в фонде.

В это же время Киев ведет переговоры со своими международными частными кредиторами по отсрочке выплат по внешнему долгу. Украина планирует сделать первый шаг по реструктуризации своего внешнего долга, поскольку бюджет в условиях войны имеет крайне ограниченные источники финансирования, часть из которого идет на обслуживание госдолга.

Поступить так же правительство предложило некоторым госкомпаниям. Однако, например, НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не смог выплатить кредиторам долги по облигациям, что означает дефолт компании.