Украина просит инвесторов "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов

Во время заседания 25 июля правительство Украины приняло документы, которыми предложило владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму 700 млн долларов отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года. Об этом 25 июля сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Кабмин принял аналогичный документ по "Укрэнерго". Инвесторы владеют облигациями госкомпании на сумму 825 млн долларов.

"Ожидаем, что кредиторы поддержат обращение Украины. В условиях нынешних беспрецедентных вызовов такая политика будет касаться всех наших обязательств", - добавил глава украинского правительства.

Напомним, ранее в презентации, подготовленной к организованному JPMorgan глобальному кругу с инвесторами, было сказано, что Украина ожидает от Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и Государственного агентства автомобильных дорог предложения по отсрочке выплаты по их еврооблигациям.

Отметим, что компания "Нафтогаз" не получила согласия от кредиторов на отсрочку выплат по еврооблигациям на сумму 335 млн долларов. Погашение процентов должно состояться 26 июля. Однако компания также не получила от Кабинета Министров разрешения на осуществление такой выплаты. Компания намерена подготовить владельцам еврооблигаций новое предложение.

Источник фото: ua.depositphotos.com