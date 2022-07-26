Україна планує отримати додатковий кредит від МВФ у розмірі $15-20 млрд, — НБУ

Київ планує укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом щодо надання Україні нового кредиту у розмірі 15-20 мільярдів доларів до кінця 2022 року. Гроші потрібні для зміцнення постраждалої від війни економіки.

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Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко, передає Reuters.

Відомо, що українська сторона уже подав відповідний запит до МВФ і зараз веде консультації з фондом щодо нового фінансування. Шевченко сподівається, що Україна отримає гроші у рамках програми stand-by або за механізмом розширеного фінансування (EFF).

За словами голови НБУ, нова кредитна програма може допомогти Україні наблизити показники економіки до довоєнних. Мова йде про курс валют, відсутність обмежень на міжбанку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансована фіскальна політика.

Останньою позикою МВФ Україні була екстрена фінансова підтримка в розмірі 1,4 мільярда доларів, погоджена в березні, що еквівалентно 50% квоти країни у фонді.

В цей же час Київ веде переговори зі своїми міжнародними приватних кредиторами щодо відстрочки виплат по зовнішньому боргу. Україна планує зробити перший крок у реструктуризації свого зовнішнього боргу, оскільки бюджет в умовах війни має вкрай обмежені джерела фінансування, частина з якого йде на обслуговування держборгу.

Вчинити так само уряд запропонував деяким держ компаніям. Однак, наприклад, НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не зміг виплатити кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії.