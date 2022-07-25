Німецький держбанк виділить 7,4 млн євро для пільгового кредитування українських підприємств

Уряд України залучив у німецького державного банку KfW кредит у розмірі 7 млн євро на 30 років з 10-річним пільговим періодом. Гроші підуть на програму пільгового кредитування малих та середніх українських підприємств.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідну угоду 25 липня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон та директор Кредитної усттанови для відбудови (KfW) по регіону Південно-Східної Європи та Туреччини Клаус Мюллер.

Крім того, на ті ж цілі Україна отримає 0,4 млн євро у в гляді грантів.

"Залучені кредитні кошти буде спрямовано Фондом розвитку підприємництва через банки-партнери на фінансування МСП у національній валюті, що сприятиме підтримці ліквідності фінансових установ та дозволить МСП здійснювати інвестиції в енергоефективні заходи в умовах воєнного стану", — резюмували в Мінфіні.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що KfW виділить Україні пільговий кредит у розмірі 150 млн євро. Відомо, що цей кредит надається терміном на 15 років з урахуванням відстрочки першого платежу на 5 років від дня укладання угоди.

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