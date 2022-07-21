ПриватБанк відновив програму фінансування обігових коштів малому бізнесу

ПриватБанк відновив програму фінансування обігових коштів для підтримки підприємств малого бізнесу з річною виручкою від 30 до 300 млн грн. Мінімальна сума кредитування становить 500 тис грн, а максимальна сума фінансування - в межах розрахункового кредитного ліміту, але не більше ніж 10 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

В рамках цієї програми бізнес клієнти банку зможуть користуватися кредитами на поповнення обігового капіталу як за участі програми державних гарантій, так і під заставу техніки або гарантій власника бізнесу.

Зазначається, що ПриватБанк планує виділити майже півмільярда гривень для розвитку підприємств та підтримки економіки країни.

Як повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанка Євген Заіграєв, для клієнтів малого бізнесу - експортерів та тих, хто працює у критично важливих галузях економіки, мінімальна сума кредитування становить 500 тис грн. Максимальна сума фінансування - в межах розрахункового кредитного ліміту, але не більше ніж 10 млн грн.

Строк такого кредитування становить 24 міс або на термін дії державної гарантії. Вартість користування кредитними коштами встановлюється відповідно до затверджених ставок за програмами державних гарантій та “Доступні кредити 5-7-9%”.

Крім того, для прискорення отримання рішення про можливість фінансування спрощено процедуру розгляду пакету документів.

Зазначимо, протягом червня український бізнес вже отримав більше 250 млн грн фінансування на придбання сільгосптехніки, комерційного автотранспорту та спецтехніки від Приватбанку