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У червні Приватбанк видав бізнесу кредитів на основні засоби на 250 млн грн
Протягом минулого місяця український бізнес вже отримав більше 250 млн грн фінансування на придбання сільгосптехніки, комерційного автотранспорту та спецтехніки від Приватбанку, повідомив керівник Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами банку Євген Заіграєв.
За його словами, оновлена програма фінансування придбання основних засобів стартувала у червні 2022 року, за цією програмою банк планує видати клієнтам на оновлення парку техніки, передусім сільськогосподарської, понад 1 млрд грн до кінця року.
"У липні Приватбанк зробив доступним для клієнтів оформлення комерційного транспорту, сільгосптехніки та спецтехніки під 0% річних за програмою уряду "Доступні кредити під 5-7-9%". Подати заявку на оформлення можна на сайті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Приватбанк також підключив для підприємців та бізнес клієнтів нову можливість для підтримки української армії. Відтепер бізнес-клієнти можуть під час відкриття строкового депозиту в "Приват24 для бізнесу" підключити автоматичне перерахування частини або всіх процентів на підтримку ЗСУ.Підписуйтеся на наш YouTube канал