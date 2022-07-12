В июне Приватбанк выдал бизнесу кредиты на основные средства на 250 млн грн

В течение прошлого месяца украинский бизнес уже получил более 250 млн грн финансирования на приобретение сельхозтехники, коммерческого автотранспорта и спецтехники от Приватбанка, сообщил руководитель Дирекции по работе с бизнес-клиентами банка Евгений Заиграев.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, обновленная программа финансирования приобретения основных средств стартовала в июне 2022 года, по этой программе банк планирует выдать клиентам на обновление парка техники, прежде сельскохозяйственной, более 1 млрд грн до конца года.

"В июле Приватбанк сделал доступным для клиентов оформление коммерческого транспорта, сельхозтехники и спецтехники под 0% годовых по программе правительства "Доступные кредиты под 5-7-9%". Подать заявку на оформление можно на сайте", – говорится в сообщении.

Напомним, что недавно Приватбанк также подключил для предпринимателей и бизнес клиентов новую возможность для поддержки украинской армии. Теперь бизнес-клиенты могут при открытии срочного депозита в "Приват24 для бизнеса" подключить автоматический перечисление части или всех процентов в поддержку ВСУ.