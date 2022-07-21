Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Банки
Дата публикации

ПриватБанк возобновил программу финансирования оборотных средств малому бизнесу

ПриватБанк возобновил программу финансирования оборотных средств малому бизнесу

ПриватБанк возобновил программу финансирования оборотных средств для поддержки предприятий малого бизнеса с годовой выручкой от 30 до 300 млн. грн. Минимальная сумма кредитования составляет 500 тыс грн, а максимальная сумма финансирования - в пределах расчетного кредитного лимита, но не более 10 млн грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В рамках этой программы бизнес-клиенты банка смогут пользоваться кредитами на пополнение оборотного капитала как при участии программы государственных гарантий, так и под залог техники или гарантий владельца бизнеса.

ПриватБанк планирует выделить почти полмиллиарда гривен для развития предприятий и поддержки экономики страны.

Как сообщил руководитель дирекции обслуживания бизнес клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев, для клиентов малого бизнеса - экспортеров и работающих в критически важных отраслях экономики минимальная сумма кредитования составляет 500 тыс грн. Максимальная сумма финансирования - в пределах расчетного кредитного лимита, но не более 10 млн грн.

Срок такого кредитования составляет 24 мес или срок действия государственной гарантии. Стоимость использования кредитных средств устанавливается в соответствии с утвержденными ставками по программам государственных гарантий и “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Кроме того, для ускорения получения решения о возможности финансирования упрощена процедура рассмотрения пакета документов.

Отметим, в течение июня украинский бизнес уже получил более 250 млн. грн. финансирования на приобретение сельхозтехники, коммерческого автотранспорта и спецтехники от Приватбанка

Автор:
Светлана Манько