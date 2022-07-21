ПриватБанк возобновил программу финансирования оборотных средств малому бизнесу

ПриватБанк возобновил программу финансирования оборотных средств для поддержки предприятий малого бизнеса с годовой выручкой от 30 до 300 млн. грн. Минимальная сумма кредитования составляет 500 тыс грн, а максимальная сумма финансирования - в пределах расчетного кредитного лимита, но не более 10 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В рамках этой программы бизнес-клиенты банка смогут пользоваться кредитами на пополнение оборотного капитала как при участии программы государственных гарантий, так и под залог техники или гарантий владельца бизнеса.

ПриватБанк планирует выделить почти полмиллиарда гривен для развития предприятий и поддержки экономики страны.

Как сообщил руководитель дирекции обслуживания бизнес клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев, для клиентов малого бизнеса - экспортеров и работающих в критически важных отраслях экономики минимальная сумма кредитования составляет 500 тыс грн. Максимальная сумма финансирования - в пределах расчетного кредитного лимита, но не более 10 млн грн.

Срок такого кредитования составляет 24 мес или срок действия государственной гарантии. Стоимость использования кредитных средств устанавливается в соответствии с утвержденными ставками по программам государственных гарантий и “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Кроме того, для ускорения получения решения о возможности финансирования упрощена процедура рассмотрения пакета документов.

Отметим, в течение июня украинский бизнес уже получил более 250 млн. грн. финансирования на приобретение сельхозтехники, коммерческого автотранспорта и спецтехники от Приватбанка